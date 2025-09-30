Rejtélyes „takarófantom” kóborol éjszakánként a Balatonnál

A takarófantom egy fiatal, szőke lány, aki az éjszaka közepén kopogtat be a környékbeli otthonokba, vastagabb takarót kérve, állítása szerint fáradt. A lakók több lakóháznál is kamerákat helyeztek ki a biztonságuk érdekében.

Takarófantom keseríti meg a lakók éjszakáit

Az ismeretlen fantom éjszaka járja a Balatoni települések utcáit, felverve őket álmukból. Több lakosnál is járt már a takarófantom – derült ki a egy közösségi média csoportból. Van aki a találkozás óta már zárja a kaput és kamera rendszert is telepített - olvasható a Sonline cikkében.

Egy szárszói család hajnali 1 óra 15 perckor ébredt fel a kopogásra. A ház előtt egy fiatal, szőke, fekete ruhát viselő lány állt, aki arra hivatkozott, hogy a „Family Kid” nevű szálláshelyen lakik, ahol túl vékony takarót kapott, ezért fázik. A házigazda tanácsára hívja inkább a szállásadóját, de a nő nem abba az irányba indult tovább.

Azóta kamerát szereltünk fel és zárjuk a kaput

– mondta Heckl Rebeka, a poszt szerzője.

Nem ez volt az egyetlen eset: egy másik lakó arról számolt be, hogy éjjel 1 óra 45-kor az üvegajtót verte a titokzatos nő.

A Kid Família Panzió tulajdonosa megerősítette, hogy a hölgy az udvarban járt, de a házba nem jutott be. Úgy véli, inkább egy zavart emberről lehet szó, mintsem komoly fenyegetésről.

A jelenség nemcsak Balatonszárszón, hanem Balatonföldváron is beszédtéma lett: helyi Facebook-csoportokban több lakos is jelezte, hogy idegenek időnként udvarokba mennek be, sőt nappal is körbenéznek a portákon.

A rendőrséget is megkeresték az ügyben, egyelőre azonban nem adtak tájékoztatást arról, hogy érkezett-e hivatalos bejelentés az esetekről.