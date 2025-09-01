Riasztották a mentőhelikoptert: szörnyű, ami a népszerű üdülővárosban történt

Többen megsérültek, egy embert pedig mentőhelikopterrel szállítottak kórházba, miután beomlott egy lépcsőház egy népszerű tengerparti brit városban.

A rendőrség vizsgálja a baleset okát Fotó: Unsplash.com (illusztráció)

A mentőszolgálatok tegnap este 7 óra körül siettek a cornwalli St Ives-ben található Carthew Terrace-en található ingatlanhoz. A rendőrség közölte, hogy a balesetnek „súlyos sérültei” vannak, de a pontos számát nem erősítették meg.

A Devon és Cornwall rendőrség közlése szerint egy embert mentőhelikopterrel szállítottak a közel 130 kilométerre lévő plymouthi Derriford Kórházba.

A rendőrök közölték a beomlott lépcső az épület „külső” oldalán volt. Az Egészségügyi és Biztonsági Végrehajtó Bizottság (Health and Safety Executive) most vizsgálja a baleset pontos okát, a helyszínen rendőrök is vannak. A hatóságok figyelmeztettek, hogy a helyszínelés során útlezárásokat fognak bevezetni a környéken. A Carthew Terrace-i helyszínt lezárták - számol be róla a The Sun.