Súlyos baleset történt a 33-as főúton, nagy a baj

Vasúti motorkocsival ütközött össze egy terepjáró csütörtökön délelőtt Debrecen közelében, a 33-as számú főúton.
A debreceni hivatásos tűzoltók átvizsgálták és áramtalanították az autót, majd a vonaton ülő tíz utasnak segítettek, a vonatpótló autóbuszra átszállni. Az eset során senki sem sérült meg - írja a katasztrófavédelem.
