Súlyos baleset történt a 33-as főúton, nagy a baj

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 12. 08:35
Az eset során senki sem sérült meg.

Vasúti motorkocsival ütközött össze egy terepjáró csütörtökön délelőtt Debrecen közelében, a 33-as számú főúton.

A debreceni hivatásos tűzoltók átvizsgálták és áramtalanították az autót, majd a vonaton ülő tíz utasnak segítettek, a vonatpótló autóbuszra átszállni. Az eset során senki sem sérült meg - írja a katasztrófavédelem.

 

