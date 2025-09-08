Botrány: Az angol válogatott focista apját vádolják szexuális zaklatással

A hír hallattán a válogatott labdarúgót, megdöbbent ismerősei kétségbeesetten keresték, mert apját szexuális zaklatás miatt keresi a hatóság.

Az angol válogatott apjának szexuális zaklatási tárgyalása jövő hónapban lesz (képünk ilusztráció)

Az apát azzal vádolják, hogy egy olcsó bárban, Wetherspoonsban eltöltött esti program során nem megfelelően érintett meg egy nőt.

A hatvanas éveiben járó férfit, akinek a nevét nem hozza nyilvánosságra a Sun, márciusban egy nő panasza után kereste a rendőrség.

Miután feladta magát, több órán át kihallgatták, és most szexuális zaklatással vádolják.

Egy bennfentes azt mondta:

Ez hatalmas sokk mindenkinek.

A rendőrség nyilvános felhívás részeként a feltételezett támadást követő napokban közzétette a térfigyelő kamerák felvételeit.

Azt mondták, hogy a férfi állítólag hátulról közelítette meg a nőt, és nem megfelelően érintette meg. A sztár apja feladta magát, majd a kihallgatás után óvadék ellenében szabadlábra helyezték.

Azóta vádat emeltek ellene, és a jövő hónapban jelenik meg a sheffieldi bíróságon.

A rendőrség nem kívánt nyilatkozni az ügyben.