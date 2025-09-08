Botrány: Az angol válogatott focista apját vádolják szexuális zaklatással

A hír hallattán a válogatott labdarúgót, megdöbbent ismerősei kétségbeesetten keresték, mert apját szexuális zaklatás miatt keresi a hatóság.
Az apát azzal vádolják, hogy egy olcsó bárban, Wetherspoonsban eltöltött esti program során nem megfelelően érintett meg egy nőt.
A hatvanas éveiben járó férfit, akinek a nevét nem hozza nyilvánosságra a Sun, márciusban egy nő panasza után kereste a rendőrség.
Miután feladta magát, több órán át kihallgatták, és most szexuális zaklatással vádolják.
Egy bennfentes azt mondta:
Ez hatalmas sokk mindenkinek.
A rendőrség nyilvános felhívás részeként a feltételezett támadást követő napokban közzétette a térfigyelő kamerák felvételeit.
Azt mondták, hogy a férfi állítólag hátulról közelítette meg a nőt, és nem megfelelően érintette meg. A sztár apja feladta magát, majd a kihallgatás után óvadék ellenében szabadlábra helyezték.
Azóta vádat emeltek ellene, és a jövő hónapban jelenik meg a sheffieldi bíróságon.
A rendőrség nem kívánt nyilatkozni az ügyben.
