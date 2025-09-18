Dubicsány: Szarvassal ütközött a busz, négyen megsérültek

A hírek szerint két felnőtt súlyos, két másik pedig könnyű sérülést szenvedett a buszon lévő személyek közül. A baleset csütörtökön a reggeli órákban történt. A szarvas nem élte túl az ütközést - írja a Boon.hu
A szakemberek felhívják a figyelmet arra, hogy az őszi időszakban fokozottan számítani kell a vadak útra tévedésére, különösen a kora reggeli és esti órákban.
