Dubicsány: Szarvassal ütközött a busz, négyen megsérültek

A hírek szerint két felnőtt súlyos, két másik pedig könnyű sérülést szenvedett a buszon lévő személyek közül. A baleset csütörtökön a reggeli órákban történt. A szarvas nem élte túl az ütközést - írja a Boon.hu

A szarvasbaleset után a helyszínen a közlekedés korlátozott volt