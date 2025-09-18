Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
Dubicsány: Szarvassal ütközött a busz, négyen megsérültek

baleset
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 18. 15:45 / FRISSÍTÉS: 2025. szeptember 18. 15:54
ütközésbuszszarvas
Baleset történt Vadna és Dubicsány között, ahol egy menetrend szerint közlekedő Volánbusz elütött egy szarvast az úton.

A hírek szerint két felnőtt súlyos, két másik pedig könnyű sérülést szenvedett a buszon lévő személyek közül. A baleset csütörtökön a reggeli órákban történt. A szarvas nem élte túl az ütközést - írja a Boon.hu

szarvas gázolás
Az ütközés következtében nagymértékben rongálódott a helyi járat. A szarvas nem élte túl.

A szarvasbaleset után a helyszínen a közlekedés korlátozott volt

A szakemberek felhívják a figyelmet arra, hogy az őszi időszakban fokozottan számítani kell a vadak útra tévedésére, különösen a kora reggeli és esti órákban. 

 

 

 

