Borotvapengét és stifteket lopott egy férfi, jobb nem belegondolni, mire készülhetett

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 30. 06:55
Egy 38 éves férfi az egyik pápai áruházból borotvapengét és kozmetikai stiftet lopott még idén augusztusban.

A vádirat szerint az elkövető egy 17 990 forint értékű borotvapenge-csomagot szemelt ki magának, ám amikor észrevette, hogy a termékre áruvédelmi eszközt szereltek, kinyitotta a dobozt, és abból kivett 12 darab borotvapengét, melyeket zsebre tett, majd egy 1035 forintos női stiftet is a ruházatába rejtett - közölte a Veszprém Vármegyei Főügyészség.

Az eltulajdonított árucikkeket a vádlott otthonában a rendőrség lefoglalta.

Az ügyészség a vádiratában tárgyalás mellőzésével büntetővégzés meghozatalára, és abban a férfi próbára bocsátására tett indítványt a Pápai Járásbíróságnak - számol be róla a veol.hu.

 

