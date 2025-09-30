Borotvapengét és stifteket lopott egy férfi, jobb nem belegondolni, mire készülhetett

Egy 38 éves férfi az egyik pápai áruházból borotvapengét és kozmetikai stiftet lopott még idén augusztusban.

Az eltulajdonított árucikkeket a vádlott otthonában a rendőrség lefoglalta Fotó: Gé

A vádirat szerint az elkövető egy 17 990 forint értékű borotvapenge-csomagot szemelt ki magának, ám amikor észrevette, hogy a termékre áruvédelmi eszközt szereltek, kinyitotta a dobozt, és abból kivett 12 darab borotvapengét, melyeket zsebre tett, majd egy 1035 forintos női stiftet is a ruházatába rejtett - közölte a Veszprém Vármegyei Főügyészség.

Az eltulajdonított árucikkeket a vádlott otthonában a rendőrség lefoglalta.

Az ügyészség a vádiratában tárgyalás mellőzésével büntetővégzés meghozatalára, és abban a férfi próbára bocsátására tett indítványt a Pápai Járásbíróságnak - számol be róla a veol.hu.