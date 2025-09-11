Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
Rohantak a tűzoltók: súlyos baleset történt a Zrínyi utcában

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 11. 07:50
Aki csak teheti, kerülje el ezt a szakaszt.

Már kora reggel ki kellett vonulniuk a tűzoltóknak, miután motorkerékpárossal ütközött össze egy személyautó Ecseren, a Zrínyi utcában, a Petőfi utca közelében.

A fővárosi hivatásos tűzoltók kiérkezése előtt áramtalanították a járműveket. Az egység eltávolította a motort az úttestről, megszüntette a járműből kikerült szennyeződést - számol be róla a katasztrófavédelem.

 

