Rohantak a tűzoltók: Kiégett egy szauna egy balatoni szállodában!

Azonnal helyszínre siettek a tűzoltók egy szauna kigyulladása miatt a Pázmány Péter utcában lévő, keszthelyi szálloda bejelentése után.
A lángok előrehaladásával hatalmas füst borította az épületet, ezért az ott tartózkodókat azonnal ki kellett menteni a kijelölt vészhelyzeti útvonalon. A bejelentést követően, azonnal helyszínre siettek a város hivatásos tűzoltói, akik két vízsugárral oltották el a lángokat, majd átszellőztették az épületet. - írja a Katasztrófavédelem.
