Rohantak a tűzoltók: Kiégett egy szauna egy balatoni szállodában!

Azonnal helyszínre siettek a tűzoltók egy szauna kigyulladása miatt a Pázmány Péter utcában lévő, keszthelyi szálloda bejelentése után.

Haladéktalanul értesítették a tűzoltókat a kigyulladt szauna helyszínére / Fotó: Forrás: Shutterstock / Készítette: Robert Lessmann

A szauna hatalmas lángokban égett

A lángok előrehaladásával hatalmas füst borította az épületet, ezért az ott tartózkodókat azonnal ki kellett menteni a kijelölt vészhelyzeti útvonalon. A bejelentést követően, azonnal helyszínre siettek a város hivatásos tűzoltói, akik két vízsugárral oltották el a lángokat, majd átszellőztették az épületet. - írja a Katasztrófavédelem.