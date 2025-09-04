Miskei gyerekgyilkosságKoós BoglárkaÁzsia ExpresszA kísértésOtthon Start Program
Rohantak a tűzoltók: Kiégett egy szauna egy balatoni szállodában!

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 04. 19:12
Senki sem sérült meg a tűzesetben.
Azonnal helyszínre siettek a tűzoltók egy szauna kigyulladása miatt a Pázmány Péter utcában lévő, keszthelyi szálloda bejelentése után. 

alt=Haladéktalanul értesítették a tűzoltókat a kigyulladt szauna helyszínére
Haladéktalanul értesítették a tűzoltókat a kigyulladt szauna helyszínére / Fotó: Forrás: Shutterstock / Készítette: Robert Lessmann

A szauna hatalmas lángokban égett

A lángok előrehaladásával hatalmas füst borította az épületet, ezért az ott tartózkodókat azonnal ki kellett menteni a kijelölt vészhelyzeti útvonalon. A bejelentést követően, azonnal helyszínre siettek a város hivatásos tűzoltói, akik két vízsugárral oltották el a lángokat, majd átszellőztették az épületet.  - írja a Katasztrófavédelem. 

 

 

 

