Csuklyás rablók: több településen is megjelentek már, ezúttal Gyálon fotózták le őket – Képek

Felmerül a kérdés: ugyanaz a csuklyás banda fosztogatja a településeket vagy ennyire népszerű lett símaszkot húzni a rablók körében? Mindenesetre egyre több helyen számolnak be a lakók az arcukat eltakaró férfiakról, akik attól sem rettennek meg, hogy akkor törnek be valaki házába, amikor az áldozatuk épp otthon van. Eddig Pilisvörösváron, Nagykovácsiban, Rákosmentén és most már Gyálon sikerült lefotózni a csuklyás rablókat.

Gyálon is felbukkantak a csuklyás rablók / Fotó: olvasói

Egyre több településen feltűntek már a csuklyás rablók

Az egyik helyi csoportban tették közzé azokat a megdöbbentő felvételeket, amelyeken látszik, hogy egy fekete csuklyát viselő férfi mászkál az egyik utcában éjszaka és figyeli a házakat. A helyiek sokkot kaptak a látottaktól.

Megdöbbentő felvételek készültek / Fotó: olvasói

Ma hajnalban több kertben járhatott a ,,kedves” úriember a Dobó Katica utcában, az éjszaka folyamán és hajnalban. Autókat nyitogatott és értékeket keresett a kertben. Fehér Ford Tourneo kisbusszal közlekednek, felmérik a terepet.

A kutyák jeleztek, és neki is csak a szerencsén múlott, hogy ne fogják meg a kutyáink őt az udvaron, mikor támadtak és észrevette, kiugrott.

- A felvételeink megvannak, jeleztük az illetékes szervek felé az esetet. Vigyázzatok az értékeitekre!

– írta az egyik sértett, akinek a kertjében is járt a csuklyás rabló.

A helyiek félnek, hogy hozzájuk is be fognak törni a csuklyás rablók.

Én is láttam a képeket a férfiról! Hát nagyon ijesztő

– kezdte lapunknak Krisztina, aki arról is beszélt, hogy most már az sem tudja, hogyan védekezhetne ellenük, mert eddig is mindent zártak, de úgy látszik, ez sem riasztja el a betörőket.

„Édesanyám fölött állt a csuklyás rabló”

Pilisvörösváron több helyre is betörtek a csuklyás rablók. Köztük Schaffer Jánosékhoz is, aki korábban a Metropolnak mesélte el a történteket. A férfi beszámolója szerint, a rablók nagyon ráijesztettek a 62 éves édesanyjára, ugyanis akkor mentek be hozzájuk, amikor az asszony éppen aludt. János édesanyja fel is ébredt, találkozott az egyik maszkos férfival, ám azt hitte, hogy a fia ment be hozzá a szobába, ezért visszafeküdt. A kamerafelvételek visszapörgetése után derült csak ki a család számára, hogy ők is áldozatul estek a maszkosoknak. Tőlük szerencsére nem sikerült elvinniük végül semmilyen komoly értéket, de az eset akkor is rémisztő....