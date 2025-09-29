Egy hajszálon múlt az élete – a polgárőrök lélekjelenléte mentette meg a kétségbeesett férfit

Nem sokon múlt, hogy a ceglédi vasútállomás neve ne forrjon ismét össze egy tragédiával. A helyi polgárőrök éberségének köszönhetően ugyanis sikerült megakadályozniuk, hogy egy férfi öngyilkosságot kíséreljen meg a helyszínen – írja a Szoljon.hu.

A kétségbeesett férfit a helyszínen sikerült biztonságba helyezni, majd a mentők a ceglédi kórházba szállították, így a polgárőrök hősiessége megakadályozta a tragédiát. (Képünk illusztráció) Fotó: police.hu

A Pest Vármegyei Polgárőr Szövetség közleménye szerint szeptember 24-én a Cegléd II. Polgárőr Egyesület szolgálatban lévő tagjai figyeltek fel az állomáson egy férfira, aki szemmel láthatóan magába fordulva álldogált. A polgárőrök megszólították, és ekkor derült ki, hogy öngyilkosságot tervezett. A férfi elmondta, skizofréniában szenved, és nem látott más kiutat, mint hogy véget vessen életének.

A polgárőrök rögtön intézkedtek

A polgárőrök azonnal értesítették a tevékenység-irányítási központot, amely rendőrt és mentőt küldött a helyszínre. Addig is szóval tartották a férfit, majd kikísérték a sínek mellől egy biztonságosabb pontra. A rendőrségi intézkedést követően a mentők a ceglédi kórházba szállították.

Osgyáni Józsefné, a Cegléd II. Polgárőr Egyesület elnöke hangsúlyozta, hogy a helyzet gyors felismerése és a hatóságokkal való együttműködés segített abban, hogy ne történjen tragédia. A Pest Vármegyei Polgárőr Szövetség közleménye szerint:

Ha csak ennyit tettek a polgárőrök az emberiségért, már sokat tettek