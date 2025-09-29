Miskolcon majdnem súlyos tragédia történt, amikor egy idős nő arccal lefelé feküdt a villamossínekre.

Hajszálon múlt a tragédia: idős nő feküdt a villamos elé Fotó: Bodnár Boglárka (Illusztráció!)

Szeptember 28-án délután érkezett bejelentés a hatóságokhoz, hogy a Tizeshonvéd és a Malomszög utca sarkán egy ember fekszik a síneken. A mentők és a rendőrök azonnal a helyszínre siettek.

Nem tudni miért feküdt a villamos elé

Egy ősz hajú járókelő feküdt a villamos elé. A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense, Dobi Tamás elmonda, információk szerint az idős nő saját akaratából feküdt a sínekre. Szerencsére a villamos vezetője időben észlelte a veszélyt, így sikerült megállnia a járművel, mielőtt elérte volna az asszonyt.

Az ilyenkor érvényes protokoll szerint a nőt kórházba szállították további vizsgálatok céljából.

Egyelőre nem tudni, miért feküdt az idős asszony a sínekre. A miskolci villamosvezető lélekjelenléte azonban kiemelkedő, hiszen köztudott, hogy egy ekkora járművel a hirtelen fékezés rendkívül nehéz és kockázatos manőver - írja a BOON.