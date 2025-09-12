Sokkoló: Késekkel a táskájában próbált belépni a Parlamentbe egy nő

A bukaresti parlament gazdasági rendezvényére tartó nő hat késsel a táskájában akadt fenn a bejáratnál lévő biztonsági ellenőrzésen.

Késekkel érkezett a parlamentbe a moldovai nő Fotó: unsplash.com

A 25 éves nő, akit Lavric Dianaként azonosítottak. Még azelőtt megtalálták a táskájába rejtett késeket, hogy a Moldovai Köztársaságból származó nő beléphetett volna a parlamentbe.

Hasonló eset történt 2023 májusában is amikor egy másik nő, Elena Ariadna Cîrligeanu ugyanezen a biztonsági ponton négy golyóval a táskájában próbált meg bejutni az épületbe. Később azt nyilatkozta, hogy a golyók egyszerű szuvenírek voltak - számolt be róla a maszol-ro.