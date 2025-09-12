Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
25°C Székesfehérvár

Mária névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Sokkoló: Késekkel a táskájában próbált belépni a Parlamentbe egy nő

Parlament
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 12. 12:15
biztonsági ellenőrzésBukarest
A biztonsági ellenőrzés állította meg a hölgyet.

A bukaresti parlament gazdasági rendezvényére tartó nő hat késsel a táskájában akadt fenn a bejáratnál lévő biztonsági ellenőrzésen.

Késekkel érkezett a parlamentbe a moldovai nő
Késekkel érkezett a parlamentbe a moldovai nő Fotó: unsplash.com

Moldovai nő késekkel akadt fenn a parlament biztonsági ellenőrzésén

A 25 éves nő, akit Lavric Dianaként azonosítottak. Még azelőtt megtalálták a táskájába rejtett késeket, hogy a Moldovai Köztársaságból származó nő beléphetett volna a parlamentbe.

Hasonló eset történt 2023 májusában is amikor egy másik nő, Elena Ariadna Cîrligeanu ugyanezen a biztonsági ponton négy golyóval a táskájában próbált meg bejutni az épületbe. Később azt nyilatkozta, hogy a golyók egyszerű szuvenírek voltak - számolt be róla a maszol-ro.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu