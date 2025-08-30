Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
24°C Székesfehérvár

Rózsa névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

„Mélységesen megrendített minket” – Diáktársaik búcsúztatják a balesetben elhunyt 3 tinit

baleset
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 30. 10:40
középiskolaautóbalesethaláleset
Az autó letért az útról.
Alexa
A szerző cikkei

Baleset történt augusztus 28-án egy felföldi úton 23 óra 15 perc körül. Az A830-as úthoz riasztották a mentőegységeket Mallaig és Arisaig között. A bejelentés szerint egy fehér ford Fiesta letért az útról.

Baleset történt
Baleset történt az autóúton, többen életüket vesztették Fotó: Forrás: Unsplash.com

Tragikus módon a sofőr és két utasa nem élte túl a balesetet. Mindannyian tinédzserek voltak, hivatalosan még nem azonosították őket. 

A Fort William-i Lochaber középiskola üzenetben búcsúztata diákjait a borzalmak után - számol be róla a Daily Record.

Mélységesen megrendített minket a közösségünket ért tragédia. Szívünk és gondolataink mindenkivel együtt vannak, akit ebben a nehéz időszakban érint.

A középiskola biztosítja a szükséges tanácsadást tanulói és a szülők számára, ha szeretnének élni a lehetőséggel. A nyomozás folyamatban van, a hatóságok arra kérik a környéken járókat jelentkezzenek, amennyiben információval rendelkeznek.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu