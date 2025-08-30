„Mélységesen megrendített minket” – Diáktársaik búcsúztatják a balesetben elhunyt 3 tinit

Baleset történt augusztus 28-án egy felföldi úton 23 óra 15 perc körül. Az A830-as úthoz riasztották a mentőegységeket Mallaig és Arisaig között. A bejelentés szerint egy fehér ford Fiesta letért az útról.
Tragikus módon a sofőr és két utasa nem élte túl a balesetet. Mindannyian tinédzserek voltak, hivatalosan még nem azonosították őket.
A Fort William-i Lochaber középiskola üzenetben búcsúztata diákjait a borzalmak után - számol be róla a Daily Record.
Mélységesen megrendített minket a közösségünket ért tragédia. Szívünk és gondolataink mindenkivel együtt vannak, akit ebben a nehéz időszakban érint.
A középiskola biztosítja a szükséges tanácsadást tanulói és a szülők számára, ha szeretnének élni a lehetőséggel. A nyomozás folyamatban van, a hatóságok arra kérik a környéken járókat jelentkezzenek, amennyiben információval rendelkeznek.
