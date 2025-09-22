Mindent elleptek a rendőrök: megkéseltek egy 14 éves lányt a parkban

A rendőrök egy Shropshire-i faluban található lakótelepre siettek, miután a helyiek állítólag sikoltozást hallottak a népszerű helyi parkból.
Három, egyaránt 14 éves lányt a helyszínen letartóztattak súlyos testi sértés gyanújával, és jelenleg rendőrségi őrizetben vannak a vasárnap este 19:40-kor történt eset kapcsán.
Az áldozatot kórházba szállították, ahol súlyos sérülésekkel kezelik, ám azok nem életveszélyesek.
Az angliai West Mercia-i rendőrség nyomozást indított az incidens ügyében, amely a Whittington nevű faluban, Oswestry közelében történt.
Sharon Wallace-Rathmell nyomozó felügyelő így nyilatkozott:
Tudom, hogy ez az eset megrázta a helyi közösséget, és szeretném megnyugtatni önöket, hogy keményen dolgozunk annak érdekében, hogy megértsük, mi történt. A helyszín biztosítása továbbra is érvényben volt még ma reggel, és a rendőrség a nap folyamán is jelen lesz a környéken, miközben folytatják a nyomozást. Ha bárki szemtanúja volt az esetnek, vagy bármilyen információval rendelkezik, ami segítheti a nyomozást, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.
Egy 29 éves férfi a Worcester Newsnak így nyilatkozott:
Elég sokkoló. Az ember nem gondolná, hogy ilyesmi történhet egy ilyen csendes, barátságos környéken. A párom hallotta a sikoltozást, és azt is, ahogy egy lány azt kiáltja: 'Engedj el!'. Remélem, mindenki rendben lesz, aki érintett volt
– írja a The Sun.
