Mozdulni sem lehet az M3-mason a tömegkarambol miatt

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 26. 17:49
8 ember élete került veszélybe a súlyos balesetben.

Több autó összekoccant péntek délután az M3-as autópályán, a gödöllői csomópontban, a Vásárosnamény felé vezető oldalon, a baleset miatt jelentős torlódás alakult ki - írja az MTI.

Fotó: Facebook (Képünk illusztráció)

A katasztrófavédelem is beszámolt a csúnya balesetről: Négy személykocsi szenvedett balesetet az M3-as sztráda Nyíregyháza felé vezető oldalán, a 27-es kilométernél. A járművekben összesen nyolcan utaztak. A Gödöllő térségében történt karambolhoz a város hivatásos tűzoltói vonultak.

Az MTI információi szerint a sávzárásnak már vége, de

 a péntek délutáni csúcsforgalomban jelentős torlódás alakult ki.

és már a Mogyoród csomóponttól araszolgatni kell.

 

