Most jött: holttestet találtak az Oktoberfesten

A Bild információi szerint pénteken a müncheni Oktoberfesten egy óriáskerék mögötti területen találtak rá a holttestre. A müncheni rendőrség azonnal nyomozni kezdett az ügy tisztázása érdekében.
Az információk szerint egy idősebb férfiról van szó, aki az egyik ottani vásári vállalkozás alkalmazottja volt, halálának okát és körülményeit a müncheni rendőrség fogja megvizsgálni. A hatóság közölte, hogy a sajnálatos tragédia ellenére a fesztivált nem mondják le, a szokásos kerékvágásban folytatódhat.
