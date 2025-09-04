Miskei gyerekgyilkosságKoós BoglárkaÁzsia ExpresszA kísértésOtthon Start Program
Nem mer hazamenni a miskei gyermekgyilkosság gyanúsítottjának szeretője - retteg a helyeik haragjától

Miske
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 04. 16:30
rejtőzésgyermekgyilkosság
A férfit, aki a gyanú szerint megölte élettársa 22 hónapos kisbababáját, letartóztatták. Vagyis a miskei gyermekgyilkosság gyanúsítottja rácsok mögött, szeretője azonban szabadon van. Bár a szerelmes párt, akik együtt bujkáltak, egyszerre fogták el, a nőt azonban úgy tudjuk, elengedték. Igaz információink szerint nem ment vissza Miskére, elmenekült a faluból, tart a helyeik haragjától.

Mint azt a Bors is megírta, valóságos lincshangulat közepette fogták el a miskei gyermekgyilkossággal gyanúsított mostoha apát, J. Dávidot. Ismeretes, a férfi a gyanú szerint hétfőn (szeptember 1.) meggyilkolta 22 hónapos nevelt kislányát, Hannát, majd a gyermek holttestét egy focipálya melletti kőkereszt mögé rejtette, ahol gallyakkal és pléddel próbálta eltakarni. 

miskei gyermekgyilkosság
Ebben az épületben bujkált a miskei gyermekgyilkossággal gyanúsított J. Dávid és szeretője   Fotó: Bors

Miskei gyermekgyilkosság: bujkál a szerető

Úgy tudjuk, hogy a férfi nem menekült el rögtön a tette után, hanem először egy ismerősének szólt, akinek azt állította: a kislány eltűnt. Ekkor még együtt keresték Hannácskát, azonban Dávid egy idő után meglépett és szőrén szálán eltűnt. A kis áldozatot ugyan már az esti órákban megtalálták, de Dávidot még nem, utána egészen kedd délutánig folyt a hajtóvadászat. Nem csupán a zsaruk keresték teljes gőzzel, hanem a helyiek is: csapatokba verődve fésülték át az egész települést: 

Ilyen összefogást még nem láttam, mint ami a kislány eltűnése után volt. Az emberek jöttek haza napszámból, munka után pedig azonnal mentek keresni Hannikát 

- mesélte a család szomszédja ottjártunkkor. Másnap már Dávid után folyt az őrült hajsza, minden egyes zugot átnéztek, sőt a közeli településeken is megmozdultak: a környékbeli falvak lakói is csatlakoztak. A férfit végül alig pár száz méterre a családi háztól, egy elhagyatott épületben találták meg, azonban korántsem egyedül: egy helybeli nővel, Barbarával rejtőzködött, akiről a környéken azt suttogták: a férfi szeretője lehetett.

A párost valóságos lincshangulat közepette fogták el   Fotó: Bors

A párosért egy egész csapat fegyveres rendőr érkezett, a ház elé gyűlt emberek gyűrűjében és dühös kiabálásának közepette tették be őket a rendőrautóba. Mint utóbb kiderült, a nő a gyilkosság után csatlakozott a férfihez: hajnali négykor látták, amint kiugrik az ablakon és elszalad. 

Most lapunk megtudta, hogy a nőt végül elengedte a rendőrség: 

Úgy tudjuk, hogy őt nem vonták bele végül, szabadon távozhatott. De nincs itt a faluban, valószínűleg a családjánál van, nem tudjuk, hogy hol

 - mondta el lapunknak Osváth Viktor, a gyászoló család összetört barátja.

 Információink szerint ugyanis a nő nem is akart és nem is mert visszamenni a településre az elsöprő népharag miatt, így jelenleg is a közelben bujkál a családjánál. 

J. Dávid hamarosan bíróság elé áll, ahol majd döntenek a letartóztatásáról. Ha bűnössége bebizonyosodik, hosszú éveket rács mögött tölt majd. 

 

