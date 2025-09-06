Miskei gyerekgyilkosságKoós BoglárkaÁzsia ExpresszA kísértésOtthon Start Program
Így vitték a börtönbe a magyar lányokat elrabló marokkói migránsokat - videó

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 06. 11:05
Megszólalt a Borsnak egy olasz ügyvéd, a Cataniában elrabolt magyar lányok ügyében. A jogász szerint akár 12 évet is ülhetnek majd azok a huszonéves migránsok, akik egy furgonban erőszakoskodtak fiatal, védtelen áldozataikkal. A bevándorlók be is drogozták a lányokat.

A furgonjukban ragadtunk, értesítsék a rendőrséget, ez a rendszáma, kövessék nyomon a mobilomat, siessenek, kérem…”- ez egy részlet abból a segítségkérő üzenetből, amit az egyik lány a küldött elrablásuk után, a kisteherautóból. Mint megírtuk, a két fiatal turistát három marokkói bántalmazta szexuálisan, miután a lányok beszálltak a járművükbe. A szörnyű eset szeptember 4-én történt. 

A strand, ahol a lányok fürödtek. A migránsok hazafelé rabolták el őket Fotó: Google Maps

A fiatalok Catania tartományban nyaraltak. Egész napjukat a tengerparton töltötték, La Plaia strandján. Ezután úgy döntöttek, hogy szétválnak: hárman a strandon maradtak, míg a másik kettő úgy döntött, hogy visszatér a panziójukba. Miközben az utcán sétáltak, egy furgon közelítette meg őket, amelyben két húszas éveiben járó férfi utazott, akik felajánlották, hogy elviszik őket. A két turista elfogadta a fuvart, de ahelyett, hogy elvitték volna őket a szállodába, ahol megszálltak, a két marokkói egy félreeső helyre vitte őket, ahol egy barátjuk, egy másik marokkói várta őket. Itt erőszakoskodni kezdtek a két védtelen lánnyal, majd később arra kényszerítették őket, hogy kokaint szívjanak. 

A marokkóikat szállító rendőrségi konvoj első autója Fotó: Youtube

A rendőrök végül a cikk elején idézet üzenet alapján azonosították az autót, ami Paternóban parkolt. A segélykérést az egyik lány testvére továbbította a rendőröknek, akik nagy erőkkel vonultak ki és hamar elfogták a 21, 22 és 24 éve marokkóiakat. Az nyomban kiderült, hogy illegálisan, tartózkodási engedély nélkül éltek Olaszországban. A lányok kórházba kerültek, majd feljelentést tettek. 

Úgy vélem, hogy csoportos nemi erőszakkal és emberrablással fogják őket vádolni. Ezeknek a bűncselekményeknek a büntetési tétele 8-12 év 

– nyilatkozta a Borsnak Massimiliano Scaringella, ügyvéd. Az alábbi videón a rendőrségi akció látható. 


 

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

