Így vitték a börtönbe a magyar lányokat elrabló marokkói migránsokat - videó

„A furgonjukban ragadtunk, értesítsék a rendőrséget, ez a rendszáma, kövessék nyomon a mobilomat, siessenek, kérem…”- ez egy részlet abból a segítségkérő üzenetből, amit az egyik lány a küldött elrablásuk után, a kisteherautóból. Mint megírtuk, a két fiatal turistát három marokkói bántalmazta szexuálisan, miután a lányok beszálltak a járművükbe. A szörnyű eset szeptember 4-én történt.
A fiatalok Catania tartományban nyaraltak. Egész napjukat a tengerparton töltötték, La Plaia strandján. Ezután úgy döntöttek, hogy szétválnak: hárman a strandon maradtak, míg a másik kettő úgy döntött, hogy visszatér a panziójukba. Miközben az utcán sétáltak, egy furgon közelítette meg őket, amelyben két húszas éveiben járó férfi utazott, akik felajánlották, hogy elviszik őket. A két turista elfogadta a fuvart, de ahelyett, hogy elvitték volna őket a szállodába, ahol megszálltak, a két marokkói egy félreeső helyre vitte őket, ahol egy barátjuk, egy másik marokkói várta őket. Itt erőszakoskodni kezdtek a két védtelen lánnyal, majd később arra kényszerítették őket, hogy kokaint szívjanak.
A rendőrök végül a cikk elején idézet üzenet alapján azonosították az autót, ami Paternóban parkolt. A segélykérést az egyik lány testvére továbbította a rendőröknek, akik nagy erőkkel vonultak ki és hamar elfogták a 21, 22 és 24 éve marokkóiakat. Az nyomban kiderült, hogy illegálisan, tartózkodási engedély nélkül éltek Olaszországban. A lányok kórházba kerültek, majd feljelentést tettek.
Úgy vélem, hogy csoportos nemi erőszakkal és emberrablással fogják őket vádolni. Ezeknek a bűncselekményeknek a büntetési tétele 8-12 év
– nyilatkozta a Borsnak Massimiliano Scaringella, ügyvéd. Az alábbi videón a rendőrségi akció látható.
