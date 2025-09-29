Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
Mentőhelikoptert riasztottak, súlyos baleset történt

mentőhelikopter
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 29. 19:08
mentésbaleset
A helyszínen jelen vannak a tűzoltók is.
Mentőhelikopter kellett, miután ráfutásos balesetet szenvedett két gépkocsi Sárváron, a Fekete-híd utcában, a Deák Ferenc utca közelében. A város hivatásos tűzoltói egy embert kiemeltek az egyik járműből. 

Mentőhelikopterre is szükség volt. Fotó: Pixabay (illusztráció)

Az egység áramtalanította a kocsikat. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett, közölte a katasztrófavédelem.

 

 

