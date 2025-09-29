Mentőhelikoptert riasztottak, súlyos baleset történt

Mentőhelikopter kellett, miután ráfutásos balesetet szenvedett két gépkocsi Sárváron, a Fekete-híd utcában, a Deák Ferenc utca közelében. A város hivatásos tűzoltói egy embert kiemeltek az egyik járműből.

Mentőhelikopterre is szükség volt. Fotó: Pixabay (illusztráció)

Az egység áramtalanította a kocsikat. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett, közölte a katasztrófavédelem.