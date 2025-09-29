Mentőhelikoptert riasztottak, súlyos baleset történt

Mentőhelikopter kellett, miután ráfutásos balesetet szenvedett két gépkocsi Sárváron, a Fekete-híd utcában, a Deák Ferenc utca közelében. A város hivatásos tűzoltói egy embert kiemeltek az egyik járműből.
Az egység áramtalanította a kocsikat. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett, közölte a katasztrófavédelem.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.