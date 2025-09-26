Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
Hármaskarambol az M7-esen: hatalmas a torlódás, mentőt is kellett hívni

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 26. 13:29
Jobb, ha nem mész erre.
Mentőre volt szükség, miután összeütközött három személyautó az M7-es autópálya 24-es kilométerénél, a Budapest felé vezető oldalon, Tárnok térségében. Az érdi hivatásos tűzoltók áramtalanítják a járműveket. 

Fotó: Facebook (Képünk illusztráció)

Mentőre volt szükség

A helyszínre mentő is érkezett. Az érintett pályaszakaszon két sávon halad a forgalom, torlódás alakult ki a főváros felé vezető oldalon, közölte a katasztrófavédelem.

 

