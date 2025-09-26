Hármaskarambol az M7-esen: hatalmas a torlódás, mentőt is kellett hívni

Mentőre volt szükség, miután összeütközött három személyautó az M7-es autópálya 24-es kilométerénél, a Budapest felé vezető oldalon, Tárnok térségében. Az érdi hivatásos tűzoltók áramtalanítják a járműveket.

Mentő kellett a helyszínre / Fotó: Facebook (Képünk illusztráció)

A helyszínre mentő is érkezett. Az érintett pályaszakaszon két sávon halad a forgalom, torlódás alakult ki a főváros felé vezető oldalon, közölte a katasztrófavédelem.