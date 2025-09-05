Megszólalt a liverpooli gázoló: döbbenetes, amit mondott

Ártatlannak vallotta magát az a férfi, akit azzal vádolnak, hogy 2025. május 26-án este egy szürke Ford Galaxy típusú autóval belehajtott a Premier League győzelmét ünneplő liverpooli szurkolók közé. A 53 éves Paul Doyle-t május 29-én tartóztatták le, miután a hatóságok szerint több tucat embernek okozott sérülést a tömegbe hajtva.

Ártatlannak vallotta magát Paul Doyle, a liverpooli incidens gyanúsítottja Fotó: ChatGPT

A west derby-i, háromgyermekes apa, egykori királyi tengerészgyalogos, jelenleg összesen 31 vádpontban áll a bíróság előtt. Ezek között szerepel egy rendbeli garázdaság, egy rendbeli veszélyes vezetés, kilenc rendbeli szándékos súlyos testi sértés, két rendbeli szándékos testi sértés, valamint 18 rendbeli szándékos testi sértés kísérlete.

Doyle a legutóbbi bírósági meghallgatáson csak a nevét erősítette meg és vallomást tett, majd fejét rázva hallgatta végig a vádpontokat. A vád szerint az incidens során Doyle egy mentőautót követett egy olyan útvonalon, amely a felvonulás ideje alatt le volt zárva a forgalom elől. Járműve állítólag nagy sebességgel ütközött a tömegbe, majd később megállt. A balesetben 134-en sérültek meg, közülük több mint 50-en kórházi ellátásra szorultak, négy gyermek is.

Az előzetes tárgyalást október 27-re tűzték ki, míg a fő tárgyalás november 25-én kezdődik, és várhatóan három-négy hétig tart majd - írja a The Guardian.