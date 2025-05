Liverpooli gázolás: volt tengerészgyalogos hajtott kocsijával az ünneplő tömegbe

Az egész világot megrázta, ami a Premier League idei bajnokának ünnepi felvonulásán történt. A Liverpool játékosait szállító busz elhaladásával ugyanis valaki az ünneplő tömegbe hajtott. A BBC friss jelentése szerint összesen 79-n sérültek meg, köztük egy kilencéves is. Valóságos csoda, hogy halálos áldozata nem volt a megrázó liverpooli gázolásnak a Water Streeten, amelynek most nevezték meg a gyanúsítottját: Paul Doyle hajtott a tömegbe.

A Water Street, egy nappal a liverpooli gázolást követően Fotó: AFP

Ki az a Paul Doyle, aki a liverpooli gázolásért felelős?

A szörnyű esetet követően egyre több információ látott napvilágot a történtekről és a tettesről. Először csak azt lehetett tudni, hogy egy háromgyermekes, 53 éves édesapáról van szó, később az is kiderült, hogy a saját felesége élő közvetítésen nézte az eseményeket, és gyakorlatilag sokkot kapott a képernyő előtt, amikor meglátta a kocsijukat a tévében, amint épp a tömegbe hajt. Most pedig a gázoló személyazonosságát is nyilvánosságra hozták, és elárasztották a netet a férfi fotói.

Paul Doyle – így hívják a liverpooli gátolás miatt őrizetbe vett férfit –, mint fentebb írtuk, 53 éves, három gyermeke és felesége van. Látszólag átlagos családi életet élt, Nyugar-Derbyben lakik. Helyi üzletember, aki korábban a Brit Királyi Haditengerészetben szolgált. Szomszédait is ledöbbentette, hogy ő volt a tettes, hitetlenkedve fogadták a híreket. Nem ilyen embernek ismerték.

A hatóságok jelenleg is vizsgálják a különféle videófelvételeket az esetről: nagy mennyiségű biztonsági kamerás és mobiltelefonnal felvett videót kell átnézniük, hogy minden részletet tisztázzanak.