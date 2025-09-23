Rendkívüli bejelentés: 6 éves gyermek halt meg a fürdőkádban, ezt mondja az anyja

Holtan találtak kedden egy hatéves gyermeket a fürdőkádban egy temesvári lakásban. A halálesetről a rendőrséget a kisfiú anyja értesítette a segélyhívón. Azt állította, hogy gyermeke megfulladt a kád vízben. Az anya azt mondta, pár percre felügyelet nélkül hagyta a kisfiút a kádban.
A helyszínre kiérkezett mentőegységek már nem tudták megmenteni a gyermek életét. A hatóságok nyomozást indítottak a haláleset körülményeinek feltárására.
A News.ro beszámolója szerint a kádban egy hajszárítót is találtak a gyermek mellett. Az anya azt mondta a rendőröknek, hogy nagyjából tíz percig hagyta felügyelet nélkül a fiút, amikor visszament a fürdőszobába, már halott volt - írja a Maszol.
