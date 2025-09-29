Sokk: elképesztő szabálytalansággal okozott hatalmas autóbalesetet egy sofőr az M1-es autópályán

Sokkoló videó látott napvilágot a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt hivatalos Facebook-oldalán. Az MKIF ugynis közzétett egy olyan biztonsági- és közútfigyelőkamera felvételt, amely jól mutatja, milyen veszélyes is a meggondolatlanság vezetés közben pláne egy autópályán. Történt ugyanis, hogy egy sofőr az M1-es autópálya Lébényhez közeli szakaszán, ahol az út egyik oldalán pályaújítás zajlik, fogja magát és a szemközti sávba átterelt sávok egyikében megfordul. Ehhez azonban először nagy sebességről lelassított, ami fantomdugót alakított ki mögötte. Ez pedig azt eredményezte, hogy a sor végén egy autós hatalmas sebességkülönbséggel belefut egy szinte álló autóba, aminek még a kereke is kiszakadt az ütközés erejétől.

M1-es autópálya : szabálytalanságot követően történt hatalmas baleset. Fotó: Pexels illusztráció

Mindig azt mondjuk: egy döntés az autópályán időben és térben messze ható következményekkel jár

- közölte oldalán az MKIF, majd részletezte a történteket.

Így történt a ráfutásos baleset az M1-es autópálya szakaszán:

A fantomdugóban kialakult a harmónika hatás miatt az érkező autók egyre hirtelenebbet fékeznek. Többen a szembe jövő sávba menekülnek, miközben az egész okozója szépen elhagyja a helyszínt és lemegy az autópályáról. Ő már sehol sincs, de az események ezután még durvábban alakulnak. A szabálytalan megfordulás után nem telik el 30 másodperc (!) sem és olyan ráfutásos baleset történik, amely során az egyik autó kereke kiszakad a helyéről! Csodával határos módon személyi sérülés nem történt, de az anyagi kár jelentős!

- közölték kiemelve, a két héttel ezelőtt történt eseményekről készült felvételt a rendőrség is megkapta.