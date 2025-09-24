Közel félmilliót lopott egy férfi a kamerák előtt - VIDEÓ

A Pozsonyi Regionális Rendőrkapitányság azt az ismeretlen férfit keresi, aki szeptember 9-én, nem sokkal este nyolc óra után, az Eurovea bevásárlóközpont egyik ékszerüzletéből 1130 eurónyi (nagyjából 442 ezer forint) készpénzt lopott el.

Kamerák vették fel, ahogy lopott Fotó: unsplash.com

Kamerák rögzítették a lopást

A Paraméter beszámolója szerint a biztonsági felvételek a férfit lopás közben is megörökítették, ám kilétéről egyelőre semmit sem tudni. A rendőrség arra kéri a szemtanúkat és mindenkit, aki bármilyen információval rendelkezik az elkövetőről, hogy jelentkezzenek a hatóságoknál.

Idén nyáron Magyarországon, Kazincbarcikán szintén egy ékszerbolti betörővel akadt dolguk a rendőröknek, aki, ahogy arról már korábban beszámoltunk egy presszóba próbált eredetileg betörni, majd a rendőrök elengedték egy rövid kihallgatás után, de ez sem szegte kedvét az elkövetőnek, ugyanis már hajnalban egy ékszerüzlet kirakatát törte be. A rendőrök itt szerencsére elfogták az elkövetőt, majd eljárást indítottak vele szemben.