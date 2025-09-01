Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramÁzsia ExpresszA kísértés
Rutinrepülés közben zuhant le egy katonai helikopter: senki sem élte túl a tragédiát

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 01. 12:05
A jelentések szerint műszaki hiba állt a háttérben.

Pakisztán északi részén hétfőn rutinrepülés közben lezuhant egy katonai helikopter, a fedélzeten tartózkodó két pilóta és három technikus meghalt.

A helyi hatóságok vizsgálják a helikopter-baleset körülményeit.
A helyi hatóságok vizsgálják a helikopter-baleset körülményeit. (Képünk illusztráció) Fotó: Pixabay

A helikopter műszaki hiba miatt zuhant le a pakisztáni Gilgit-Baltisztán régióban, majd kigyulladt

- tette hozzá Faizullah Farak, a helyi kormányzat szóvivője.

További részletekkel nem szolgált, de mint mondta, a hatóságok vizsgálják az esetet.

Az ilyen balesetek nem ritkák Pakisztánban. A múlt hónapban egy helikopter, amely segélyszállítmányt vitt az árvíz sújtotta északnyugati Bajaur régióba, rossz időjárási körülmények között lezuhant, és a fedélzeten tartózkodó öt ember mindegyike meghalt. 2024 szeptemberében pedig hat ember halt meg, amikor egy másik helikopter motorhiba miatt a földbe csapódott az ország északnyugati részén - közölte az MTI.

 

