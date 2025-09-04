Borzalmas tragédia: 21 éves lányt gázoltak el a bevásárlóközpont előtt

Egy fiatal nő, Natasha Thorp tragikus körülmények között vesztette életét Sutton Coldfieldben, miután augusztus 22-én éjfél előtt elütötte egy autó a Brassington Avenue-n, a Gracechurch bevásárlóközpont előtt. A 21 éves lány életét a mentők már nem tudták megmenteni, a helyszínen meghalt. A rendőrség két férfit vett őrizetbe halált okozó, veszélyes vezetés gyanújával. Egyiküket később elengedték, a másikat pedig óvadék ellenében, szigorú feltételekkel szabadon bocsátották – írja a Mirror.

A lány életét a mentők már nem tudták megmenteni. Fotó: Pexels

Natasha családja megható üzenetben búcsúzott tőle, kiemelve, hogy lányuk „egy a millióból” volt, és megköszönték azoknak az embereknek a támogatását, akik a végső pillanataiban mellette voltak.

Nem volt egyedül a végén. Sosem felejtünk el, szeretünk, Tasha

A helyszínen hatalmas, 25 méteres emlékhely alakult ki, virágokkal és üzenetekkel.