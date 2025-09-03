Mosolyogva bántalmazott egy nőt az utcán – most körözi a rendőrség

Az Egri Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya súlyos testi sértés bűntette miatt körözést adott ki egy hevesi nő ellen aki hajnalban bántalmazott egy másikat az utcán.

Rendőrség keresi a nőt aki egy másikat bántalazott (Fotó: Police.hu)

A rendőrség tájékoztatása szerint 2024. július 12-én, hajnali 4 óra körül Egerben, a Katona István téren egy előzetes szóváltást követően a fiatal nő mosolyogva bántalmazott egy másik nőt, aki a támadás következtében megsérült - írja a HEOL.

A hatóság kéri, hogy aki a körözött személyt felismeri, jelentkezzen az Egri Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztályán, vagy tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető Telefontanú zöldszámán (06-80/555-111), illetve a díjmentesen hívható 112-es segélyhívón.