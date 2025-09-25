Sokkoló: azt hitte egy fadarabon hajtott át, a kocsi alatt azonban más feküdt

Életét vesztette egy férfi, miután áthajtott rajta egy autó Mníšek nad Hnilcom községben. A gázoló férfi azt mondta a TV JOJ-nak, hogy mikor egy szemből érkező autóval elhajtottak egymás mellett, akkor érezte, hogy áthajtott valamin.
Egy fadarabra gyanakodott az a férfi, aki áthajtott egy emberen. Csak azt követően nézett be a jármű alá, hogy félreállt a községben, majd megdöbbentő felfedezést tett. Egy férfiakadt fenn a kocsiján.
A sofőr állítása szerint a férfi még lélegzett, majd eltelt néhány perc és már nem mutatott életjeleket, így elkezdte az újraélesztést. Az életmentés közben megérkeztek a tűzoltók, rendőrök és a mentők, de minden igyekezetük ellenére nem tudták megmenteni a férfi életét - írja a Paraméter.
A férfi helyi volt és a baleset előtt nem sokkal egy kocsmában látták. Szóbeszédek szerint megtámadhatta egy csoport, az követően került valahogyan az úttestre.
A rendőrség már vizsgálja az esetet.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.