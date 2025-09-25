Sokkoló: azt hitte egy fadarabon hajtott át, a kocsi alatt azonban más feküdt

Életét vesztette egy férfi, miután áthajtott rajta egy autó Mníšek nad Hnilcom községben. A gázoló férfi azt mondta a TV JOJ-nak, hogy mikor egy szemből érkező autóval elhajtottak egymás mellett, akkor érezte, hogy áthajtott valamin.

Egy ember feküdt a kocsi alatt Fotó: Forrás: Freepik.com

Egy ember volt a kocsi alatt

Egy fadarabra gyanakodott az a férfi, aki áthajtott egy emberen. Csak azt követően nézett be a jármű alá, hogy félreállt a községben, majd megdöbbentő felfedezést tett. Egy férfiakadt fenn a kocsiján.

A sofőr állítása szerint a férfi még lélegzett, majd eltelt néhány perc és már nem mutatott életjeleket, így elkezdte az újraélesztést. Az életmentés közben megérkeztek a tűzoltók, rendőrök és a mentők, de minden igyekezetük ellenére nem tudták megmenteni a férfi életét - írja a Paraméter.

A férfi helyi volt és a baleset előtt nem sokkal egy kocsmában látták. Szóbeszédek szerint megtámadhatta egy csoport, az követően került valahogyan az úttestre.