Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
15°C Székesfehérvár

Eufrozina, Kende névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Sokkoló: azt hitte egy fadarabon hajtott át, a kocsi alatt azonban más feküdt

rendőrség
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 25. 15:20
Újraélesztésrejtélygázolás
Egy emberen sikerült áthajtania. A kocsi alatt nem egy fadarab lapult.
Alexa
A szerző cikkei

Életét vesztette egy férfi, miután áthajtott rajta egy autó Mníšek nad Hnilcom községben. A gázoló férfi azt mondta a TV JOJ-nak, hogy mikor egy szemből érkező autóval elhajtottak egymás mellett, akkor érezte, hogy áthajtott valamin.

kocsi alatt
Egy ember feküdt a kocsi alatt Fotó: Forrás: Freepik.com

Egy ember volt a kocsi alatt

Egy fadarabra gyanakodott az a férfi, aki áthajtott egy emberen. Csak azt követően nézett be a jármű alá, hogy félreállt a községben, majd megdöbbentő felfedezést tett. Egy férfiakadt fenn a kocsiján.

A sofőr állítása szerint a férfi még lélegzett, majd eltelt néhány perc és már nem mutatott életjeleket, így elkezdte az újraélesztést. Az életmentés közben megérkeztek a tűzoltók, rendőrök és a mentők, de minden igyekezetük ellenére nem tudták megmenteni a férfi életét - írja a Paraméter.

A férfi helyi volt és a baleset előtt nem sokkal egy kocsmában látták. Szóbeszédek szerint megtámadhatta egy csoport, az követően került valahogyan az úttestre.

A rendőrség már vizsgálja az esetet.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu