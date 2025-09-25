Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
13°C Székesfehérvár

Eufrozina, Kende névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Rettenetes tragédia: Csodálatos 12 éves lányt gázolt halálra egy kamion biciklizés közben

kislány
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 25. 19:50
tragédiabaleset
Az egész környék mélységes gyászba borult. A kislány családja összetört.

Szívszorító tragédia rázta meg Indianát: egy 12 éves kislány, Allison Lowery életét vesztette, miután egy kamion elütötte, miközben biciklijével próbált átkelni az úton. A baleset szeptember 23-án, kedden történt Newburgh településén, a Sharon Road és a 66-os főút kereszteződésében.

Kislány
Hiába próbálta megelőzni a balesetet sofőr, a kislány nem élte túl.
Fotó:  Unsplash (Illusztráció)

A helyi hatóságok szerint a kamion sofőrje zöld jelzésnél haladt, és a sebessége nem játszott szerepet a tragédiában. Bár megpróbált fékezni, már nem tudta elkerülni az ütközést. A rendőrség hangsúlyozta: a sofőrnek elsőbbsége volt, így nem várható ellene büntetőeljárás.

„Őszintén hiszem, hogy ez egy szörnyű baleset volt – ezért is hívjuk balesetnek”

 – nyilatkozta Michael Wilder, Warrick megye seriffje a People magazinnak, aki hozzátette, nem tudják, miért hajtott ki a kislány a kereszteződésbe a kamion elé. 

A tragédiának több szemtanúja is volt, az állami rendőrség pedig részletes baleseti rekonstrukciót végez. A helyszínen dolgozó rendőrök és mentősök számára is rendkívül megrázó volt az eset. 

A kislány családja összetört

Allison családja összetört a hirtelen veszteség miatt. Barátjuk, Stephen Russ adománygyűjtést indított, hogy segítsenek fedezni a temetés költségeit és támogassák a gyászoló családot. 

Allison élete tragikusan rövidre szakadt egy szörnyű balesetben. A Lowery család szíve megszakadt

 – írta az adománygyűjtés szervezője. 

A közösség most összefog, hogy Allison emlékét méltó módon őrizzék meg, és a család tudja: nincsenek egyedül a gyász terhében.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu