Rettenetes tragédia: Csodálatos 12 éves lányt gázolt halálra egy kamion biciklizés közben

Szívszorító tragédia rázta meg Indianát: egy 12 éves kislány, Allison Lowery életét vesztette, miután egy kamion elütötte, miközben biciklijével próbált átkelni az úton. A baleset szeptember 23-án, kedden történt Newburgh településén, a Sharon Road és a 66-os főút kereszteződésében.

Hiába próbálta megelőzni a balesetet sofőr, a kislány nem élte túl.

Fotó: Unsplash (Illusztráció)

A helyi hatóságok szerint a kamion sofőrje zöld jelzésnél haladt, és a sebessége nem játszott szerepet a tragédiában. Bár megpróbált fékezni, már nem tudta elkerülni az ütközést. A rendőrség hangsúlyozta: a sofőrnek elsőbbsége volt, így nem várható ellene büntetőeljárás.

„Őszintén hiszem, hogy ez egy szörnyű baleset volt – ezért is hívjuk balesetnek”

– nyilatkozta Michael Wilder, Warrick megye seriffje a People magazinnak, aki hozzátette, nem tudják, miért hajtott ki a kislány a kereszteződésbe a kamion elé.

A tragédiának több szemtanúja is volt, az állami rendőrség pedig részletes baleseti rekonstrukciót végez. A helyszínen dolgozó rendőrök és mentősök számára is rendkívül megrázó volt az eset.

A kislány családja összetört

Allison családja összetört a hirtelen veszteség miatt. Barátjuk, Stephen Russ adománygyűjtést indított, hogy segítsenek fedezni a temetés költségeit és támogassák a gyászoló családot.

Allison élete tragikusan rövidre szakadt egy szörnyű balesetben. A Lowery család szíve megszakadt

– írta az adománygyűjtés szervezője.

A közösség most összefog, hogy Allison emlékét méltó módon őrizzék meg, és a család tudja: nincsenek egyedül a gyász terhében.