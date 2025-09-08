Kigyulladt egy lakás Óbudán, rohantak a tűzoltók

Tűz volt egy társasházi lakás második emeletén a III. kerületi Hidegkuti Nándor utcában. A Katasztrófavédelem honlapja szerint teljes terjedelmében égett a lakás erkélye.

Az óbudai kigyulladt lakáshoz a tűzoltók siettek. Fotó: Ripost / MW (illusztráció)

A kigyulladt lakáshoz tűzoltók érkeztek.

A tűzoltók három vízsugárral körülhatárolták, majd eloltották a lángokat. Jelenleg az utómunkálatok zajlanak.