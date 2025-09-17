Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
Sokkoló gyújtogatás: 7 emberre akarta rágyújtani a házat a borsodi ámokfutó

ámokfutó
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 17. 15:20
emberölési kísérletgyújtogatásBorsod
Kiskorú gyermekek is tartózkodtak a házban. 3 évet kapott a borsodi férfi.

Különös kegyetlenséggel elkövetett emberölési kísérlet miatt hozott ítéletet a Miskolci Törvényszék annak a borsodi férfinak az ügyében, aki lánya barátjának családjára akarta rágyújtani a házukat, miközben kiskorú gyermekek is tartózkodtak az ingatlanban. A vádlott 2022 decemberében videóhíváson keveredett szóváltásba lánya barátjával – íja a Boon.hu.

Kiskorú gyermekek is tartózkodtak a házban. 3 évet kapott a borsodi férfi.
Kiskorú gyermekek is tartózkodtak a házban. 3 évet kapott a borsodi férfi. Fotó: Kindel Media /  Pexels.com

A beszélgetés során szidalmazni kezdte a fiút és családját, megöléssel fenyegette őket, és azt mondta, hogy rájuk gyújtja a házukat. A fiú édesanyja is felfigyelt a kiabálásra, a telefonhoz lépett, ekkor a férfi egy körülbelül 5 literes flakont mutatott fel, amelyben benzin volt, és közölte, hogy azzal rájuk fogja gyújtani az ingatlant. Az asszony megijedt, ezért megszakította a hívást.

Nem sokkal később az édesanya, aki öt gyermekével tartózkodott a házban, kinézett az utcára, és látta, hogy a vádlott a benzines flakonnal közeledik. A férfi a házhoz érve lecsavarta a kupakot, majd megpróbálta a flakont átdobni a kerítésen. Mivel ez nem sikerült, a kiömlő benzint többször is megpróbálta meggyújtani, de a cselekmény idején esett az eső, így a kerítés és a talaj fel volt ázva, ezért nem tudott tüzet gyújtani. A sértett közölte vele, hogy értesítette a rendőrséget, mire a férfi felkapta a flakont és elmenekült a helyszínről.

Megbánta tettét a borsodi gyújtogató

A bíróság a vádlottat különös kegyetlenséggel, több ember – köztük 14 év alatti gyermekek – sérelmére elkövetett emberölés bűntettének kísérlete miatt 3 év fegyházbüntetésre és 3 év közügyektől eltiltásra ítélte, azzal, hogy feltételes szabadságra nem bocsátható. Enyhítő körülménynek számított, hogy a vádlott beismerte a bűncselekmény elkövetését, megbánta tettét, a sértettek megbocsátottak, és az elkövetés alkalmatlan kísérletnek minősült. Ugyanakkor súlyosító körülmény volt, hogy hét ember, köztük két gyermekkorú és négy fiatalkorú volt a sértettek között, továbbá az önhibából eredő ittas, garázda elkövetés, valamint az, hogy az ilyen jellegű bűncselekmények egyre gyakoribbak a vármegyében és országos szinten is.

Az ítélet nem jogerős. Az ügyészség súlyosításért, a vádlott és védője pedig elsősorban felmentésért, másodsorban enyhítésért fellebbezett, így az ügy a Debreceni Ítélőtáblán folytatódik.

 

