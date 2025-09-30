Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
Kerékpáros életéért küzdenek, magára hagyta meghalni a gázoló sofőr

bicikli
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 30. 19:10
rendőrségcserbenhagyás
Súlyos balesetet szenvedett egy biciklis miután figyelmen kívül hagyta az elsőbbségadásra figyelmeztető táblát. A rendőrség most keresi a kerékpáros cserbenhagyóját.

A rendőrség cserbenhagyás miatt keresi az egyelőre ismeretlen személyt. Segítségnyújtás elmulasztása miatt indított eljárást a Győri Rendőrkapitányság egy ismeretlen autós ellen, aki egy kerékpáros baleset okozója lehetett Nyúlon. 

kerékpáros
Súlyos balesetet szenvedett egy kerékpáros , a rendőrség keresi a cserbenhagyással vádolt ismeretlen tettest Fotó:  Police.hu

A rendőrség intézkedik a kerékpáros ügyében

Nyúlon, a Béke utcában szeptember 28-án történt biciklis baleset. Vélhetően egy szürkésbarna színű Suzuki gyártmányú személygépkocsival egy ismeretlen sofőr haladt délután fél 4 körül. Amikor a 82-es számú főútvonal kereszteződéséhez ért, az ott kialakított kerékpáros átvezető előtt elhelyezett „Állj! Elsőbbségadás kötelező!” jelzőtáblát figyelmen kívül hagyta, és a tőle balról érkező kerékpáros elé hajtott. A biciklis, hogy az ütközést elkerülje, a kormányt jobbra húzta, amelynek következtében a vízelvezető árokba sodródott, majd felborult - írta a Kisalföld.hu.

A férfi súlyos sérüléseket szenvedett, kórházba szállították. Az autós viszont nem állt meg segítséget nyújtani, hanem elhajtott a helyszínről.

A rendőrség kéri, hogy aki látta a balesetet vagy bármilyen információval rendelkezik, jelentkezzen a Győri Rendőrkapitányságon (9024 Győr, Zrínyi utca 54.), vagy névtelenül hívja a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság ügyeletét a 06-96-417-329-es telefonszámon. Bejelentést tenni lehet a Telefontanú zöldszámán (06-80-555-111), illetve a 112-es segélyhívón is.

 

