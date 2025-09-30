Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
50 éve történt a Malév 240-es járatának katasztrófája: máig rejtély, pontosan mi történt

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 30. 18:05
1975. szeptember 30-án a Malév 240-es járata, egy Tupolev Tu-154-es típusú repülőgép Budapestről indult Bejrútba. A járat végzetes katasztrófája máig tisztázatlan körülmények között történt, és azóta is a magyar repüléstörténet egyik legnagyobb rejtélye. Az 50 éves tragédiára emlékeztek ma légikatasztrófában elhunytak családtagjai.

A baleset hivatalos okát soha nem hozták nyilvánosságra. A fekete dobozok nem kerültek elő, a roncsokat nem emelték ki, és a vizsgálati anyagok titkosításra kerültek. Az utaslisták is hiányosak voltak, és több részletet sosem hoztak nyilvánosságra. A hivatalos közleményekben csupán annyi szerepelt, hogy a MALÉV gép balesete „ismeretlen okból” történt.

TU-154-es típusú MALÉV gép
Egy régi TU-154-es típusú MALÉV gép. Ugyanilyen gép zuhant le Libanonban. Fotó: Bors

A MALÉV gép katasztrófája

A katasztrófa körülményei számos elméletet szültek. Egyesek szerint a baleset hátterében műszaki hiba állhatott, míg mások politikai indíttatású merényletet sejtenek. A gépen utazott egy Palesztinai Felszabadítási Szervezet (PFSZ) küldöttsége is, ami felvetette a merénylet lehetőségét. Azonban a hivatalos nyomozás nem erősítette meg ezt az elméletet.

A katasztrófa mély nyomot hagyott a magyar társadalomban. A családok és hozzátartozók számára a mai napig fájó emlék maradt a tragédia. A baleset körüli titkolózás és a nyilvánosságra hozott információk hiánya bizalmatlanságot szült a hatóságokkal szemben.

Örökség és emlékezés

A Malév 240-es járatának katasztrófája nemcsak a magyar repüléstörténet, hanem a nemzet történelmének is fontos része. A tragédia emlékére több megemlékezést tartottak, és számos dokumentumfilm készült a baleset körülményeiről. Bár a pontos okok máig tisztázatlanok, a katasztrófa áldozataira való emlékezés továbbra is fontos része a magyar történelemnek. Az 50 éves tragédiára emlékeztek a budapesti Aeroparkban a légikatasztrófában elhunytak családtagjai. A Malév 240-es járatán tartózkodott Majoros László, utazószerelő is. Felesége a tragédia előtti búcsúzkodásról beszélt.

Majoros Lászlóné. Férje a bejruti MALÉV járaton utazott, mint utazószerelő. Fotó: Bors

Amikor elindult otthonról és a lányom azt mondta, hogy: Anyu, ne engedjük el aput! Kapaszkodott, úgy szedtem le az apjáról. És másnap, amikor dolgoztam éppen ott értesültem erről a szörnyűségről és az nagyon fájt

- emlékezett vissza Majoros Lászlóné.

Az eseményen egy domborművet is lelepleztek, a légikatasztrófa áldozatainak emlékére. Képgalériánkban, mely az alábbi fotóra kattintva nézhető végig, mi is a tragédiára emlékszünk: 

A tu-154-es pilótafülkéje. Forrás: Bors

 

