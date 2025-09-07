Hatalmas karambol történt, araszol a forgalom az M1-es autópályán

A Police.hu oldalán hívták fel a figyelmet arra, hogy három autó karambolozott az M1-es autópálya 130-as kilométerszelvényében, a Hegyeshalom felé vezető oldalon, ma 5 óra 30 perc körül.
A műszaki mentés és a szemle ideje alatt a forgalom a leállósávon halad. Kérjük, hogy a helyszín közelében türelmesen és körültekintően közlekedjenek!
- figyelmeztettek mindenkit az oldalon.
