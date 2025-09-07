Ázsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
Hatalmas karambol történt, araszol a forgalom az M1-es autópályán

Hegyeshalom
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 07. 07:23 / FRISSÍTÉS: 2025. szeptember 07. 07:24
m1autópályakarambol
A leállósávon halad a forgalom.
Bors
A Police.hu oldalán hívták fel a figyelmet arra, hogy három autó karambolozott az M1-es autópálya 130-as kilométerszelvényében, a Hegyeshalom felé vezető oldalon, ma 5 óra 30 perc körül.

Karambol történt, araszol a forgalom az M1-esen / Fotó: Unsplash.com (illusztráció)

A műszaki mentés és a szemle ideje alatt a forgalom a leállósávon halad. Kérjük, hogy a helyszín közelében türelmesen és körültekintően közlekedjenek!

- figyelmeztettek mindenkit az oldalon.

 

