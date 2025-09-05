Buszbaleset miatt kórházba kerültek a válogatott focisták, elhalasztották a meccset

Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) jóváhagyásával elhalasztották a péntek estére kiírt Franciaország-Luxemburg U21-es válogatott mérkőzést. Az Európa-bajnoki selejtezőre tartó vendégcsapat busza karambolozott, és a baleset után többeket kórházba kellett vinni.

Öt utast kellett kórházba vinni a luxemburgi futballisták buszbalesete után Fotó: Unsplash (illusztráció)

A jelentések szerint szerencsére könnyebb sérülésekről volt szó: öten szenvedtek zúzódásokat és vágásos sebesüléseket is el kellett látni, de később elhagyhatták a kórházat. A luxemburgi szövetség közlése alapján a buszsofőr hirtelen rosszulléte okozta a bajt.

A Lorient-ba tervezett meccset elhalasztották, azt több mint egy év múlva, 2026 októberében pótolják.