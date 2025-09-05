Drámai pillanat: daru borult az autópályára, centiken múlt a tragédia - Videó

Hátborzongató jelentek zajlottak le Kínában: kishíján tragédiába torkollott egy autópálya felújtás az ázsiai országban. Az építkezésen dolgozó egyik daru váratlanul felborult, a gémje pedig átcsapódott a forgalom számára megnyitott oldalra.

Egy arra járó autósnak több okból is szerencséje volt: először is nem esett rá a kocsijára a daru, másodszor a váratlan akadályt elképesztő manőverrel ki tudta kerülni. Megtörténhetett volna, hogy a gyors kormánymozdulat miatt az autó a szalagkorlátnak ütközik, de ezt is sikerült elkerülnie az autósnak. A baleset okait egyelőre vizsgálják - számol be róla az Origo.

Videón a daru felborulása: