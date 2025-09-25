Brutális baleset történt az M6-oson, riasztották a mentőhelikoptert is

Ismét ki kellett vonulniuk a tűzoltóknak, miután személygépkocsi és motorkerékpár karambolozott az M6-os autópálya Budapest felé vezető oldalán, Iváncsa közelében, a 48. kilométernél.

A pusztaszabolcsi hivatásos tűzoltókat riasztották a balesethez, amelynek helyszínére mentőhelikopter is érkezik. Az érintett sztrádaszakaszt teljes szélességében lezárták - írja a katasztrófavédelem.