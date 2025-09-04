Miskei gyerekgyilkosságÁzsia ExpresszA kísértésOtthon Start Program
Hat kereskedőt kaptak el a budapesti nyomozók: brutális vagyont foglaltak le a hatóságok - Videó

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 04. 08:20
Rajtaütöttek a dílereken. A kábítószerek mellett a dílerek vagyontárgyait is lefoglalták.

Rajtaütöttek hat feltételezett kábítószer-kereskedőn a budapesti nyomozók, akik a kábítószerek mellett a dílerek vagyontárgyait is lefoglalták. A Telefontanú vonalára korábban érkezett bejelentés alapján indult nyomozás szeptember 2-án jutott el odáig, hogy a Budapesti Rendőr-főkapitányság Kábítószerbűnözés Elleni Osztálya a Bűnügyi Bevetési Osztállyal együttműködve öt óbudai és egy zuglói helyszínen csapott le. A jelentős mennyiségre elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntett megalapozott gyanúja miatt folytatott eljárásban öt férfit és egy nőt vettek őrizetbe – írja a rendőrség.

Fotó: rawpixel.com

A kutatások során kábítószergyanús anyagokat – az előzetes adatok szerint főleg amfetamint –, továbbá illegális potencianövelőket, több mint 25 millió forintot, ékszereket, karórákat, mobiltelefonokat és egy autót is lefoglaltak. A nyomozás szerint a központi díler a 40 éves T. Szilveszter volt, akitől a többi gyanúsított szerezte be a kábítószereket, majd azokat továbbértékesítették. A férfit az sem tartotta vissza, hogy ellene egy hasonló bűncselekmény miatt már folyamatban lévő büntetőeljárás a bírósági szakaszban tartott.

A rendőrség a DELTA Program keretében harcol a kábítószer-kereskedelem ellen. Aki ilyen bűncselekményekről információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán vagy a 112-es, ingyenes segélyhívón!

 

