Halálra rémültek az utasok Budapesten: füstölt és szúrós szagot árasztott a HÉV

Váratlanul érte az utasokat, amikor kedden délután a Szépvölgyi úton füstölni kezdett a BKK egyik hév szerelvénye. Az összes utasnak haladéktalanul le kellett szállnia a vonatról.

Szürke füstről számoltak be a szemtanúk.

Helyszíni beszámolók szerint az ismeretlen hiba miatt már a Batthyányi téren is lehetett érezni a szúrós szagot, de a füst csak a Szépvölgyi útnál volt látható. Amikor az utasok leszálltak, a még ekkor is enyhén füstölgő szerelvény visszament a Batthyány térre.