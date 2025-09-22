Kilométerekről látszott a füst, több száz tűzoltó vonult ki, szállodából menekültek az emberek - Videó

Törökország északnyugati részén, a Sakarya-i körzetben keletkezett erdőtűz miatt elővigyázatosságból két falut is evakuáltak a hatóságok szakemberei. A tűz vasárnap gyulladt egy erdős területen, ami miatt az Erdészeti Igazgatóság csapatai és tűzoltóegységek nagy erőkkel vonultak ki a helyszínre. Egy helyi lakó elmondta, hogy már legalább három ház leégett, és az egész falut evakuálták, majd hozzátette, hogy az evakuálással a lakosokra leselkedő közvetlen veszélyt megszüntették, de az erdő egyes területei továbbra is elérhetetlenek a tűzoltócsapatok számára.

Törökország és más mediterrán országok egy olyan területen fekszenek, amelyet a tudósok erdőtüzek gócpontjának neveznek, mivel a forró és száraz nyár miatt gyakoriak a tüzek – írta meg a Reuters.

Óriási erdőtűz pusztít a török Riviérán, Antalya tartományban van. A sűrű füst kilométerekről is látszik, több szállodából és házból evakuálni kellett az embereket. A lángok oltásához már helikoptereket is bevetettek, több száz tűzoltó dolgozik a helyszínen, de a szél és a szárazság súlyosbítja a helyzetet, így az oltás akár napokig is eltarthat.

Tűztornádót filmeztek le a tűzoltók:

A törökországi Bilecikben tűzoltók próbáltak eloltani egy tűztornádót, amit az a török erdészeti minisztérium videón is megörökített. Július elején is arról számoltunk be, hogy Törökországot napokig sújtották a pusztító erdőtüzek, amelyek során több mint hétszáz tűzesetet regisztráltak, és emberéleteket is követelt a katasztrófa.

