Riadalom: hatalmas robbanás rázta meg a várost, lángokban áll minden

Hatalmas robbanás söpört végig egy ipari területen, mely az egész város megrázta. A mentőegységek szerda este a swindoni Groundwell Trading Estate-hez siettek ki.
A helyiek arról számoltak be, hogy egy hangos csattanást hallottak, közvetlenül a tűz robbanása előtt, majd azt érezték, hogy a házuk megremeg. A tűz szerda este csapott fel a swindoni Groundwell Trading Estate-ben az Egyesült Királyságban.
A mentőegységek egy nagy kiterjedésű kordonnal tartották távol a lakókat a tűzvésztől, sűrű füst övezte a térséget. Arra kérték a helyieket, hogy maradjanak otthon és tartsák csukva az ablakokat.
A helyszínre kiérkeztek a tűzoltók, akik igyekeztek megfékezni a lángokat. Az még nem derült ki, hogy vannak-e sérültek.
Jelenleg egy súlyos incidenssel foglalkozunk a Groundwell Ipari Parkban, a Crompton Roadon. Robbanás történt az egyik ipari egységben, és a mentőszolgálat és a tűzoltóság kollégáival együttműködve azon dolgozunk, hogy biztonságossá tegyük a területet
- idézi a Mirror a rendőrség szóvivőjét.
A tűzoltóság és a mentőszolgálatok szóvivője elmondta, hogy hatalmas vízsugárral estek neki a lángoknak.
Hatalmas robbanást hallottam. A barátom háza remegett, amikor a robbanás történt
- mondta Jasmin Hicks.
A The Sun cikke szerint a lakóépületek evakuálására nincs szükség.
