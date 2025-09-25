Riadalom: hatalmas robbanás rázta meg a várost, lángokban áll minden

Hatalmas robbanás söpört végig egy ipari területen, mely az egész város megrázta. A mentőegységek szerda este a swindoni Groundwell Trading Estate-hez siettek ki.

Hatalmas robbanás rázott meg egy ipari területet / Fotó: Freepik.com

Hatalmas robbanás rázott meg egy brit várost

A helyiek arról számoltak be, hogy egy hangos csattanást hallottak, közvetlenül a tűz robbanása előtt, majd azt érezték, hogy a házuk megremeg. A tűz szerda este csapott fel a swindoni Groundwell Trading Estate-ben az Egyesült Királyságban.

A mentőegységek egy nagy kiterjedésű kordonnal tartották távol a lakókat a tűzvésztől, sűrű füst övezte a térséget. Arra kérték a helyieket, hogy maradjanak otthon és tartsák csukva az ablakokat.

A helyszínre kiérkeztek a tűzoltók, akik igyekeztek megfékezni a lángokat. Az még nem derült ki, hogy vannak-e sérültek.

Jelenleg egy súlyos incidenssel foglalkozunk a Groundwell Ipari Parkban, a Crompton Roadon. Robbanás történt az egyik ipari egységben, és a mentőszolgálat és a tűzoltóság kollégáival együttműködve azon dolgozunk, hogy biztonságossá tegyük a területet

- idézi a Mirror a rendőrség szóvivőjét.

A tűzoltóság és a mentőszolgálatok szóvivője elmondta, hogy hatalmas vízsugárral estek neki a lángoknak.

Hatalmas robbanást hallottam. A barátom háza remegett, amikor a robbanás történt

- mondta Jasmin Hicks.

A The Sun cikke szerint a lakóépületek evakuálására nincs szükség.