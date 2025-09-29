Tömegbaleset történt a magyar főúton, óriási a baj

Már hétfőn korán reggel volt dolguk a tűzoltóknak, miután három gépkocsi ütközött össze a 21-es főút 2-es és 3-as kilométerszelvénye között, Hatvan térségében.

Összesen tizenegyen utaztak a járművekben, amelyek közül kettőt a hatvani hivatásos tűzoltók áramtalanítottak. A baleset miatt egy sávon halad a forgalom az érintett útszakaszon - írja a katasztrófavédelem.