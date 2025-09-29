Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
8°C Székesfehérvár

Mihály névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Tömegbaleset történt a magyar főúton, óriási a baj

baleset
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 29. 06:50
21-es főúttömegkarambolkatasztrófavédelem
Aki csak teheti kerülje el ezt az útszakaszt!
KL
A szerző cikkei

Már hétfőn korán reggel volt dolguk a tűzoltóknak, miután három gépkocsi ütközött össze a 21-es főút 2-es és 3-as kilométerszelvénye között, Hatvan térségében.

Összesen tizenegyen utaztak a járművekben, amelyek közül kettőt a hatvani hivatásos tűzoltók áramtalanítottak. A baleset miatt egy sávon halad a forgalom az érintett útszakaszon - írja a katasztrófavédelem.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu