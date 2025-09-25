Kigyulladt egy épület Magyarországon, nagy a baj

Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
A helyszínre tart több más egység is.
Ismét ki kellett vonulniuk a tűzoltóknak, miután tűz keletkezett egy természetvédelmi létesítmény egyik épületében, Dévaványa és Ecsegfalva között, a 4205-ös út közelében. Nagy felületen ég az ingatlan teteje.

A szeghalmi, a mezőtúri, a szarvasi és a mezőtúri hivatásos, valamint a gyomaendrődi önkormányzati tűzoltók oltják a lángokat. A helyszínre tart több másik egység is - írja a katasztrófavédelem.

 

