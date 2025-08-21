Jobb, ha kerülsz: tömegkarambol volt Budapest XIII. kerületében

UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 21. 12:25
A Róbert Károly körúton forgalmi akadályra kell számítani.
Négy személyautó karambolozott Budapest XIII. kerületében, a Róbert Károly körúton, a Pap Károly utca közelében. A balesethez a fővárosi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították a járműveket. A helyszínre mentő is érkezett. Az érintett útszakaszon forgalmi akadályra kell számítani - írja a Katasztrófavédelem.

 

