Jobb, ha kerülsz: tömegkarambol volt Budapest XIII. kerületében

Négy személyautó karambolozott Budapest XIII. kerületében, a Róbert Károly körúton, a Pap Károly utca közelében. A balesethez a fővárosi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították a járműveket. A helyszínre mentő is érkezett. Az érintett útszakaszon forgalmi akadályra kell számítani - írja a Katasztrófavédelem.