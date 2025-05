Kilencéves fia gyászolja a lovászpatonai késelés áldozatát

Lovászpatona gyászol. A Veszprém vármegyei településen mindenki a szombat délelőtti tragédiáról beszél. A csendes faluban ritkán történik komolyabb bűncselekmény, most pedig egy fiatal, mindössze 30 éves férfi vált késelés áldozatává.

Z. Rajmund május 24-én, délelőtt éppen hazaérkezett, amikor az egyik szomszédja és egy másik férfi fát vágott az udvaron. Egyikükkel, az 51 éves Sándorral azonnal összeszólalkozott, az agresszív férfi pedig kést rántott, és megsebesítette a házigazdát. Rajmund bemenekült a fürdőszobába, de a támadó utánament, és ismét megszúrta ellenlábasát. A fiatal férfinek esélye sem volt a sérülései túlélésére, a helyszínen meghalt.

Sándor ezek után Rajmund édesanyja, Edina ellen fordult. Az idős nőt is súlyosan megsebesítette, és talán meg is ölte volna, ha időközben nem érkezik meg az elkövető féltestvére, Ferenc, aki leütötte a dühöngő támadót.

Edinának még volt annyi lélekjelenléte, hogy az utcára meneküljön és kihívja a mentőket.

A Veol.hu információi szerint a konfliktus egy mindössze 10 ezer forint értékű bojler miatt robbant ki.

Edinát súlyos sérülésekkel szállították kórházba.

A Bors megtudta: Rajmundnak nehéz gyermekkor jutott. A szülei már nem sokkal az esküvőjük után elváltak, igaz, mindketten igyekeztek részt venni az életében. A fiatal férfi az édesanyjával élt egy háztartásban. Volt barátnőjétől, a szomszédos településen élő Zsófiától egy kisfia született.

A fiatal nőt elértük telefonon. Éppen ebédet készített 9 éves Rolikának, aki talán még fel sem fogja, hogy az édesapját soha többé nem láthatja.

Nem voltunk élettársi kapcsolatban, de a gyermekünkért mindent megtettünk. Most ő a legfontosabb

– mondta tömören a gyászoló nő, akinek ezentúl magának kell boldogulnia a mindennapokban.

A Rajmundot gyászoló rokonság most Edina életéért szorít. Egy neve elhallgatását kérő családtag elmondta: a nőnek egész élete a küzdelmekről szólt, ezért is remélik, hogy ezt a harcát is megnyeri.



– fejezte be informátorunk.