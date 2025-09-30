Balesetet szenvedett egy túrázó, különleges technikát is alkalmazni kellett a mentésénél

Drámai életmentésről számolt be a közösségi oldalán a katasztrófavédelem: túrázót mentettek a Vértesben vasárnap délután Mór és Csókakő között.

Gombászni indult, balesetet szenvedett a túrázó Fotó: unsplash (Képünk illusztráció)

A férfi gombászni indult, azonban megcsúszott a meredek, sziklás hegyoldalon és eltörte a lábát. A móri önkormányzati és a bodajki önkéntes tűzoltók a nehezen járható terepviszonyok miatt a mentőkkel közösen csak gyalogosan tudták megközelíteni a helyszínt – tudatta a katasztrófavédelem a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében.

A posztból az is kiderült, hogy a mentéshez négyszáz méter hosszú kötélpályát épített ki a móri járási mentőcsoport magasból-mélyből mentési csapata, majd speciális eszközökkel, alpintechnikával, a mentőszolgálattal együttműködve ereszkedtek le a sérülttel, akit kórházba szállítottak.

A katasztrófavédelem ezt követően néhány jó tanáccsal is ellátta a kirándulókat: