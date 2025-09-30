Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
Balesetet szenvedett egy túrázó, különleges technikát is alkalmazni kellett a mentésénél

baleset
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 30. 09:05
Vérteskirándulókatasztrófavédelemtúrázó
Megcsúszott a sziklás hegyoldalon és eltörte a lábát.
Drámai életmentésről számolt be a közösségi oldalán a katasztrófavédelem: túrázót mentettek a Vértesben vasárnap délután Mór és Csókakő között.

Az erdei túrázókat veszélyeztetheti a nyúlpestis /
Gombászni indult, balesetet szenvedett a túrázó Fotó: unsplash (Képünk illusztráció)

A férfi gombászni indult, azonban megcsúszott a meredek, sziklás hegyoldalon és eltörte a lábát. A móri önkormányzati és a bodajki önkéntes tűzoltók a nehezen járható terepviszonyok miatt a mentőkkel közösen csak gyalogosan tudták megközelíteni a helyszínt – tudatta a katasztrófavédelem a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében.

A posztból az is kiderült, hogy a mentéshez négyszáz méter hosszú kötélpályát épített ki a móri járási mentőcsoport magasból-mélyből mentési csapata, majd speciális eszközökkel, alpintechnikával, a mentőszolgálattal együttműködve ereszkedtek le a sérülttel, akit kórházba szállítottak.

A katasztrófavédelem ezt követően néhány jó tanáccsal is ellátta a kirándulókat:

  • Mindig tudd, milyen útvonalon szeretnél haladni!
  • Azt is tudd, hogy a túra milyen hosszú lesz, várhatóan mennyi időt vesz majd igénybe! 
  • Egyedül ne vágj neki hosszabb útnak! 
  • A mobilod legyen feltöltve!
  • Legyen nálad térkép, vagy okostelefon! A segítség is sokkal gyorsabban a helyszínre ér, ha pontosan meg tudod
  • jelölni, hogy hol vagy.
  • A túraösvényről semmiképp ne térj le!
  • figyelj a lábad elé!
  • Rétegesen öltözz!
  • Legyen nálad étel és meleg ital!
  • Tüzet csak a kijelölt tűzrakóhelyen rakj, és csak akkor, ha nincs tűzgyújtási tilalom.
  • Ha egyedül nem boldogulsz, akkor hívd a 112-t, és keress a helyszín beazonosítására alkalmas pontokat!

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
