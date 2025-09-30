Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
Három élet forgott kockán Kőbányán, mentők rohantak a helyszínre

Budapest
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 30. 19:50
Kőbányai útkőbánya vasútállomásbaleset
A Kőbányai úton, a Kőbánya alsói vasútállomás közelében történt a baleset.
Összeütközött két autó Budapesten, a Kőbányai úton, a Kőbánya alsói vasútállomás közelében. A járművekben összesen hárman utaztak, hozzájuk mentő érkezett. A fővárosi hivatásos tűzoltók áramtalanítottak. A baleset fennakadást okoz a villamosközlekedésben is - írja a Katasztrófavédelem. 

Mindeközben pedig egymásba rohant két autó az M5-ös sztráda 85-ös kilométerénél, a Budapest felé vezető oldalon. A terelésben történt frontális balesethez a kecskeméti hivatásos tűzoltók vonultak, a raj áramtalanította a járműveket. A két gépkocsiban összesen hárman utaztak, a helyszínre mentő is érkezett. Az érintett szakaszon a forgalom félpályán, rendőri irányítás mellett halad.

 

