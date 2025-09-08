Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
Senki ne próbálja meg feltartóztatni: veszélyes bűnözőt keres a rendőrség

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 08. 19:25 / FRISSÍTÉS: 2025. szeptember 08. 19:26
A fiatal férfi megszökött.

Nagy erőkkel keresnek a rendőrök egy 2005. június 7-én született, budapesti férfit. 2023. december 7-én rendelték el a körözést ellene az Ajkai rendőrkapitányságon azután, hogy a fiatal férfi megszökött – számolt be róla a veol.hu a rendőrség oldalára kitett körözés alapján.

Nagy erőkkel keresik a rendőrök a veszélyes bűnözőt Fotó: Gé

A rendőrök közzétették a férfi fotóját és a személyleírását, hátha látja valahol, valaki és tud nekik segíteni a veszélyes bűnöző elfogásában.

Tököli Krisztián Dániel 171–175 centiméter magas, vékony, barna, rövidre vágott haja és barna szeme van. Világos a bőre, arca ovális, állkapcsa kiugró, és nagy elálló fülei vannak.

Fontos: a férfit ne próbálják meg feltartóztatni, helyette azonnal értesítsék a rendőrséget! - írja a veol.hu.

 

 

