Több száz gyerek került kórházba súlyos ételmérgezés miatt

Mintegy 400 gyerek kapott ételmérgezést Indonézia nyugati részén, Bengkulu tartományban, miután egy helyi iskola ingyenes étkeztetési programja keretében ételt fogyasztottak. A 4 és 12 év közötti gyerekeket múlt hét csütörtökön kellett kórházba szállítani, miután erős hasi fájdalmakra panaszkodtak. A hatóságok szerint a mérgezéseket feltehetően a nem megfelelő higiéniai körülmények okozták – írja az Origo.
A programért felelős élelmezési ügynökség egyelőre nem kommentálta a történteket. A tartomány kormányzóhelyettese, Mian a sajtónak nyilatkozva közölte, hogy vizsgálat indult az ügyben, de egyelőre nem világos, ki hibázott. A mostani esetet a Prabowo Subianto elnök nevével fémjelzett, januárban indított ingyenes étkeztetési program legsúlyosabb mérgezéseként tartják számon.
A program keretében január óta több mint 20 millió gyerek és várandós nő jutott ingyen étkeztetéshez. A hatóságok célja, hogy az év végéig összesen 83 millió embert támogassanak ilyen módon. Már korábban is jelentettek ételmérgezéses megbetegedéseket Indonézia különböző részein, ám a mostani eset kiemelkedik súlyosságával.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.