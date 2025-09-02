Több száz gyerek került kórházba súlyos ételmérgezés miatt

Mintegy 400 gyerek kapott ételmérgezést Indonézia nyugati részén, Bengkulu tartományban, miután egy helyi iskola ingyenes étkeztetési programja keretében ételt fogyasztottak. A 4 és 12 év közötti gyerekeket múlt hét csütörtökön kellett kórházba szállítani, miután erős hasi fájdalmakra panaszkodtak. A hatóságok szerint a mérgezéseket feltehetően a nem megfelelő higiéniai körülmények okozták – írja az Origo.

A programért felelős élelmezési ügynökség egyelőre nem kommentálta a történteket. A tartomány kormányzóhelyettese, Mian a sajtónak nyilatkozva közölte, hogy vizsgálat indult az ügyben, de egyelőre nem világos, ki hibázott. A mostani esetet a Prabowo Subianto elnök nevével fémjelzett, januárban indított ingyenes étkeztetési program legsúlyosabb mérgezéseként tartják számon.

A program keretében január óta több mint 20 millió gyerek és várandós nő jutott ingyen étkeztetéshez. A hatóságok célja, hogy az év végéig összesen 83 millió embert támogassanak ilyen módon. Már korábban is jelentettek ételmérgezéses megbetegedéseket Indonézia különböző részein, ám a mostani eset kiemelkedik súlyosságával.